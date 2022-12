Closing Time | Klangstof

Ik had geloof ik gemist dat de band Klangstof vanaf hun eerste album al werd vergeleken met Radiohead – kennelijk werd gezegd dat de band “Netherland’s answer to Radiohead” was en hun huidige label, Mind of a Genius, benaderde hen omdat ze op zoek waren naar “the new Radiohead.” Maar sinds ik recent las dat het laatste album gemixt is door de producer van Radiohead, kan ik de gelijkenis niet meer niet horen en dat doet toch wat af aan het luisterplezier. Op Klangstofs debuutalbum Close Eyes to Exit is dat dan in elk geval nog het minst gecultiveerd, denk ik dan maar.