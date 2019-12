Closing Time – Keith Emerson Band – Lucky Man

Een weergaloze live-uitvoering van Lucky Man door de Keith Emerson band, oorspronkelijk van de Britse 3-mansformatie Emerson, Lake & Palmer (ELP). Ten minste, de eerste 5 minuten van dit 9 minuten durend epos. Loepzuiver gitaarspel en de hese stem van gitarist/zanger Marc Bonilla, prachtig.

Daarna gaat Keith Emerson als een gek tekeer op zijn synthesizer, een enorm zo te zien zelf geknutseld bouwwerk waar hij allerlei psychedelische klanken mee produceert. Het is indrukwekkend om te zien, maar je moet er tegen kunnen. Ik heb ’t afgeluisterd, maar dat ga ik niet nog een keer doen. Holy crap, wat een kakofonie. Maar goed, daar stond hij ook wel bekend om, net als om die geknutselde bouwwerken trouwens. In deze korte “docu” gaat een liefhebber dieper in op zijn werk.

Eigenlijk vreemd dat ELP maar 2 hits heeft gehad (in Nederland), deze Lucky Man en het welbekende Peter Gunn, soundtrack van de gelijknamige serie. Ze zijn met tussenposes behoorlijk lang actief geweest en hebben meer dan 30 albums uitgebracht, waaronder weliswaar een aantal live concerten en best-offs, maar toch. Zeker in hun begintijd was experimentele en psychedelische muziek hartstikke populair. Hoe dan ook, blijkbaar hadden ze best een grote fanbase, want hun tours bleven succesvol. Hun laatste reünie was in 2010 op ’t High Voltage-festival in Londen.

En ik weet niet of het klopt, maar dit concert van de Keith Emerson Band zou wel eens zijn laatste geweest kunnen zijn. 9 maanden later, op 11 maart 2016, schoot hij zich voor zijn kop.

A bullet had found him

His blood ran as he cried

No money could save him

So he laid down and he died

Ooooh, what a lucky man he was

Ooooh, what a lucky man he was