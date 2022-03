Ik weet niet of Bandcamp me met opzet Oekraïense artiesten voorschotelt (van een Oekraïens platenlabel ook nog), want het album van Katarina Gryvul kwam uit net voor de oorlog begon, dus het kan toeval zijn. Het album Tysha (vertaling: stilte) is voortgekomen uit het vervreemdende gevoel die die andere crisis veroorzaakte. Haar muziek is precies de goede mix van zoetgevooisde zang en glitch, laverend tussen bass en ambient.