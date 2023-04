Closing Time | Jerry Springer, I Just Wanna Dance

Vandaag werd bekend dat Jerry Springer is overleden. De 79-jarige voormalig presentator werd een cultureel icoon met de Jerry Springer-show, die een voorproefje zou geven van wat de Amerikaanse politiek zou worden: een vulgair rariteitenkabinet dat nog het meest op een kruising lijkt tussen aapjes kijken en showworstelen.

Springer vertelde ooit dat de opzet oorspronkelijk was dat het een serieus praatprogramma moest worden, à la Oprah Winfrey. “Ze wilden een tweede Phil Donahue van me maken.” Alleen keek er niemand naar.

Het opvoeren van allerlei laagopgeleide types die met elkaar op de vuist gingen na allerlei pikante, vaak buitenissige, onthullingen over hun seksleven en buitenechtelijke affaires bleek een gouden greep. De Jerry Springer show werd – ook internationaal – een van de populairste talkshows, die liep van 1991 tot 2018. Het maakte zoveel culturele impact, dat er zelfs een opera over werd gemaakt.

Dit carrièrepad was nogal onverwacht. Springer begon zijn loopbaan in de politiek als gemeenteraadslid en uiteindelijk burgemeester van Cincinnati. In 1982 deed Springer vergeefs een gooi naar het gouverneurschap van Ohio, en stapte daarna over naar de lokale TV als nieuwspresentator.