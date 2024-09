Closing Time | Jane’s Addiction op Pinkpop

Relletje in rockland: in Boston brak Jane’s Addiction midden in een set-up haar concert af nadat zanger Perry Farrell gitarist Dave Navarro een stomp gaf.

De zanger klaagde al enkele concerten dat de muziek te luid was en hij zichzelf niet kan horen. Volgens zijn echtgenote kampt Farrell met tinnitus en een schorre keel en boterde het al langer niet tussen de bandleden.

“Clearly there had been a lot of tension and animosity between the members… the magic that made the band so dynamic”, zo schrijft Etty Lau Farrell vanochtend op Instagram.

De band was juist dit jaar aan een reünietournee in haar klassieke bezetting begonnen. Het ziet er niet naar uit dat ze nog verdere concerten gaat geven zo.