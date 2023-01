Groei is krimp. Groei is langzaam vervagen. Althans is deze versie van een door Tom Jones en Jools Holland uitgevoerde cover van Bobby Cole’s ‘I’m Growing Old’.

Ik word doffer in de ogen

Ik word zwakker in mijn praten

Ik word dieper in mijn zuchten

Ik word langzamer in mijn lopen

Om over na te denken: hoe ouder je wordt, hoe meer verleden je bent.