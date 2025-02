Closing Time | Ik las het nieuws vandaag (op de muziek van)

Liedjes over het nieuws zijn er genoeg. In lijstjes als 75+ Best Songs About News, Songs about Journalism en Songs about the media. Zou er ook eentje bij zitten die passend is bij het nieuws van vandaag?

Al snel vond ik wat ‘goud van oud’. Het ‘Trouble every Day’ van Frank Zappa bijvoorbeeld. Naar het nieuws op tv kijken, beroerd worden van de ellende die voorbij komt en dan je moedeloos afvragen of daar ooit een eind aan komt. Een song uit 1966 met een scène die zich vandaag nog in menig huiskamer afspeelt.

Well I’m about to get sick, from watchin’ my TV

Been checkin’ out the news, Until my eyeballs fail to see

I mean to say that every day, is just another rotten mess

And when it’s gonna change, my friends, is anybody’s guess

Die vertwijfeling verwoordde Midnight Oil ook in ‘Read about it’ (1982): “There must be some solution but I just don’t know”.

Die song was vooral gericht tegen mediamagnaat Rupert Murdoch, die zijn met roddeljournalistiek verworven rijkdom de laatste tijd een beetje ziet krimpen door in allerlei rechtszaken schikkingen te treffen. In ‘Read about it’ horen we ineens een zinwetje dat zomaar op de actualiteit van vandaag kan slaan:

The stars and stripes are running for their own big show

Tussen al het wereldnieuws treffen we ook vrijwel dagelijks ‘klein leed’. Een verkeerongeluk hier, wat gaten in de weg daar, kortom nieuws uit ‘A day in the life’ van allemans alledag. Deze song van de Beatles is, net als Zappa’s ‘Trouble every day’ alweer bijna zestig jaar oud en zou ook op de hedendaagse nieuwsgaring kunnen slaan.

I read the news today, oh boy

Four thousand holes in Blackburn, Lancashire

And though the holes were rather small

They had to count them all

Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall

Maar vanzelfsprekend vinden we in oude liedjes geen teksten die volledig op het nieuws van vandaag slaan. Dus dacht ik: dan maar een instrumentaaltje. Kunnen we zelf een tekst er bij bedenken.

Dat instrumentaaltje is dus (zie bovenaan) Jeff Beck’s versie van ’A day in the life’. Knap hoe hij het volledige werk covered, inclusief het orkestrale glissando uit het origineel. Jammer dat het publiek het Beatlesnummer niet goed kent en al begint te klappen voor de Jeff Beck Band het slotakkoord aanslaat.