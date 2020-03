Closing Time | Hybris tune (Paul van der Valk)

Het is weer eens tijd voor wat muziek van een computerspel: de tune van Hybris. Het is een schietspel dat uitkwam voor de Comodore Amiga, in 1988. De muziek is gemaakt door een Nederlander, Paul van der Valk, over wie ik verder niet veel informatie kon vinden. Als de voorgaande link klopt is dit zelfs de enige tune die hij gemaakt heeft, wat toch wel zonde is want op basis van dit is hij er erg goed in.

Ps: sorry voor de visuals, maar dit was het beste audiobestand dat ik kon vinden op YouTube

Pps: mocht iemand nog een versie van dit spel weten die opnieuw is uitgebracht voor latere systemen, laat het me weten in de comments – het was best een geinig spelletje.