Closing Time | Goldband

Wij zijn er klaar voor Nee dat ben je niet Ik wil een junior Nee zo werkt het niet Dit is mijn kinderwens Nee dat wens je niet Een eigen mini mens Mini blijft ze niet

Mooi zoetsappig liedje over een man die er klaar mee, eh voor, is. Het is niet duidelijk of hij zich moed probeert in te praten, of dat zijn zaadleiders daadwerkelijk rammelen. Maar in ieder geval: laat de koters maar komen! Met precies genoeg ruimte tussen de zinnen om er heel hard dingen tussendoor te schreeuwen. Wat ik dan ook maar doe.