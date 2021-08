Closing Time | God’s Song

Overstromingen, bosbranden, virussen… Je zou bijna zeggen, hier klinkt God’s song.

Randy Newman bedacht deze satirische psalm. Later talloze keren door anderen uitgevoerd. Daar noemen we er een paar van. Om te beginnen die van Mathilde Santing, die een heel album met Newman-nummers bracht. Volgens Randy Newman een erg geslaagd project.

Hier Santing in ‘De show van je leven’ (1999), waarin Astrid Joosten de toen 80-jarige acteur Ton Lutz ontving.

Allemaal ingetogen en toch scherpe vertolkingen. War steviger en niet minder scherp zijn de vele blues/soul-achtige versies. De bekendste is van Etta James.

Randy Newman treedt zeer sporadisch op maar eind juli nog wel op het Newport Folk Festival (24 juli 2021), met het hitje ‘Short People”. Volgend jaar wordt hij in Nederland verwacht.

Tot slot: de uitvoering van Chris Tyle mag er ook zijn…

Terzijde: Randy Newman stond in Sargasso´s lijst ´Meest inspirerende muziek´(2008) met ´I think it´s going to rain today´. In 2010 drie songs in de lijst Niet-top2000-muziek-top2000 met behalve ‘God’s Song’, ‘I miss you’ en ‘The great Nations of Europe’. Hij kwam nog een keer in een Sargasso-lijst en wel die van Uitvaartmuziek (2013), wederom met ‘God’s Song’ en met ‘Sandman’s coming’.