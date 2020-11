Closing Time | Far From Any Road

De positieve gevolgen van het nieuwe Covid-vaccin zullen komende zomer paas goed merkbaar zijn en naar verwachting kunnen we dan de winter daarna terug naar het 'normale' leven. Dat zegt professor Ugur Sahin, werkzaam bij BioNTech dat samen met Pfizer het vaccin heeft ontwikkeld, bij BBC News . Hij is uiterst positief in zijn verwachtingen: "I'm very confident that transmission between people will be reduced by such a highly effective vaccine - maybe not 90% but maybe 50% - but we should not forget that even that could result in a dramatic reduction of the pandemic spread," he said. Nou, een jaartje nog, dat moet toch te doen zijn?