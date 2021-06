Closing Time | Dokter Bernhard

Afgelopen maandagavond zaten mijn vrouw en ik te kijken naar zo’n clickbait-programma, maar dan op de televisie. Het ging over TopPop, dat populaire programma uit de jaren zeventig en tachtig. Het is niet echt mijn format, allerlei mensen/persoonlijkheden/celebreties verschijnen in beeld die dan een eind weg kletsen over wat ze zich herinneren of over de net vertoonde clip van een artiest. (Maar wie zijn die mensen? Wat is hun autoriteit?) En het is, M&M, zijn al wat ouder, natuurlijk jeugdsentiment. TopPop, presentator Ad Visser en het ballet van Penny de Jager als de artiest van dat moment geen clip had, of niet aanwezig was.

Op een gegeven moment was het tijd voor Bonnie St. Claire met haar Nederlandstalige hit Dokter Bernhard. Een dramatisch verhaal in een song gevat. Mijn vrouw haalde nog een herinnering op aan TopPop. Zij had het singletje, ze was fan van het programma, en wilde het altijd zien. Maar haar moeder sproeide soms met een giftige spuitbus in huis, om insecten te doden. En zolang die kwade damp daar hing, mocht je de huiskamer, waar de televisie stond, niet in. Dus stond ze dan buiten in de tuin, haar neus tegen de ruit gedrukt, kijkend naar TopPop om maar niets te missen. Dokter Bernhard, zo ver weg.

Maar het leermomentje kwam iets later. Het liedje Dokter Bernhard was helemaal niet van Bonnie St. Claire. Het was een cover. Van een man, een Ier. En in het origineel was de dokter een zuster. Dokter Bernhard was Zuster Mary. Het tranentrekkend drama, de dood, wachtte evengoed aan het eind.