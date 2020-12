Closing Time | Dit Jaar Wil Ik Sneeuw, begrepe!!

Vandaag werd het eindverslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag overhandigd aan Kamervoorzitter Khadija Arib . Met conclusies die normaal gesproken een kabinet de kop zouden kosten. De grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. De informatievoorziening vanuit de Rijksoverheid was op allerlei fronten onvoldoende is, en in meerdere gevallen ingegeven door gewenste juridische of politieke uitkomsten. De manier waarop het ministerie van Sociale Zaken zijn verantwoordelijkheid voor het beleid heeft ingevuld, was ver onder de maat. Het ministerie van Financiën voerde de kinderopvangtoeslag uit met een ‘alles-of-niets-benadering’, waarin ouders ten onrechte gebrandmerkt werden als fraudeurs. Bestuursrechters hebben vastgehouden aan een “spijkerharde uitvoering van de regels” die niet noodzakelijkerwijs uit de wet volgde, waardoor ernstig tekort is geschoten in de bescherming van individuele burgers. Een 'massaproces', die voorbij ging aan de individuele verschillen. De Tweede Kamer is bij herhaling geconfronteerd ontijdige, onvolledige en onjuiste geïnformeerd. Eric Wiebes (staatssecretaris van Financiën in het vorige kabinet-Rutte en nu minister van Economische Zaken) wordt verweten al vanaf augustus 2017 persoonlijk op de hoogte te zijn van de groepsaanpak, de gebrekkige rechtsbescherming en de disproportionele gevolgen voor de getroffen ouders. Het kabinet mag dan wel excuses hebben gemaakt, het onrecht dat deze ouders is aangedaan, is nog steeds niet rechtgezet. “Dat moet nu zo snel mogelijk gebeuren”, zei commissievoorzitter Van Dam. Het kabinet steekt nu haar kop in het Kerstreceszand. Niks spoedberaad, nada spoeddebat in Tweede Kamer, maar Catshuisoverleg komende dinsdag. Is er dan morgen geen ministerraad ? Woensdag persconferentie met Rutte en Wiebes, die hun aftreden aankondigen?