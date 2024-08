Closing Time | Da Da Da

De verkiezingen komen er weer aan in de Duitse deelstaat Thüringen en vandaar zien we minister-president Bodo Ramelow (Die Linke) hier de aandacht op zich vestigen met een cover van het jaren ’80 hitje Da Da Da.

Ramelow was in een vorige periode al minister-president van Thüringen, van 2014-2020, waarna Thomas Kemmerich van de liberale FDP het stokje overnam. Die werd echter gekozen met behulp van de extreem-rechtse AfD en trok zich al na een dag terug.

Houd de parlementsverkiezingen in Thüringen dus in de gaten! Als we de peilingen moeten geloven zakt Die Linkse enorm terug en zal de AfD onder leiding van Björn Hocke met afstand de grootste worden. Ook in Saksen zijn er 1 september verkiezingen.