Alle trompettisten verzamelen.. op 4 mei Misschien kunnen alle trompettisten in heel Nederland gelijktijdig met de blazer op de Dam de Taptoe blazen? Vanaf hun balkon, vanuit hun voortuintjes, vanaf elke hoek van elke straat, waar toch geen groepen mogen staan? En In het bericht riep hij hen op om op 4 mei om twee minuten voor acht 's avonds het signaal uit te voeren. In je tuin, in de straat, op een plein, bij een verzorgingshuis, ziekenhuis of op een kerktoren. Wat blijkt: zonder dat wij het wisten heeft een trompettist die zelf jarenlang het trompetsignaal tijdens de Nationale Herdenking op de Dam speelde een We hadden een ideetje En wat lezen we vandaag Wat blijkt: zonder dat wij het wisten heeft een trompettist die zelf jarenlang het trompetsignaal tijdens de Nationale Herdenking op de Dam speelde een oproep op zijn Facebookpagina gezet. Een dag eerder dan ons bericht. We zij natuurlijk zeer benieuwd of heel het land er op 4 mei van zal horen.

Carillonprogramma op Dag van de Arbeid Groepsbijeenkomsten om de Dag van de Arbeid te vieren zijn natuurlijk uitgesloten. Maar er zijn veel alternatieven bedacht. In Deventer zal stadsbeiaardier Bauke Reitsma van 12.30 tot en met 13.30 uur een speciaal programma uitvoeren op het carillon van de Lebuïnustoren . Het programma (Improvisaties op liederen in het kader van de Dag van de Arbeid): De Internationale – International socialistisch volkslied Solidariteitslied van Brecht/ Weil Socialistenmars van Gramm/ Levita Wat zullen we drinken…of Op socialisten…van Bots Zwart wit van Frank Boeijen Meneer de president.. van Boudewijn de Groot/ Lennaert Nijgh Universal soldier van Bob Dylan “Dublin City 1913” – de arbeidersstrijd 1913-1916, geschreven door Donagh MacDonagh Bella Ciao – Italiaanse partijdige lied Bandiera Rossa – Geschreven door Carlo Tuzzi 1908 Solidarity Forever Sar Oomad Zemestoon – Lied van de Organisatie van de Iraanse People’s Fedai Guerrillas Morgenrood (Troelstra/De Nobel) De Solidarity Song – linkse pro-revolutie song van Hanns Eisler Song of the United Front – Duitse arbeidsmarkt lied, Hanns Eisler en Bertolt Brecht Houd het Fort – Engels Transport Workers Solidariteit voor altijd – Anti-kapitalistische union nummer geschreven door Ralph Chaplin 1915

Scheepstoeters op de Dag van de Arbeid Spits uw oren vandaag om 12 uur. Scheepvaartkapiteins over de hele wereld laten wellicht de scheepshoorns, in de havens waar zij op dat moment zijn. Een initiatief uit solidariteit met de meer dan 1,6 miljoen zeevarenden over de gehele wereld en tevens ter ondersteuning van vakbondscampagnes om bemanningswisselingen te vergemakkelijken. Vele duizenden zeevarenden hadden al lang afgelost moeten worden, maar door de coronacrisis is dat nagenoeg onmogelijk, door allerlei (vooral reis-)restricties die er gelden.

