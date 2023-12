Closing Time | By Fire & Sword

Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik vrienden en kennissen heb die me af en toe een berichtje sturen “dat je dit echt moet luisteren!” Dergelijke zendingsdrang is sowieso te prijzen, maar in het geval van het album Glory van By Fire & Sword des te meer, en des te passender. Wat is dit ontzettend gaaf! Denk aan een vage, eclectische mix van seventies hardrock, traditionele heavy metal en een zanger die zingt en spreekt alsof hij op de domineeskansel staat. Ik snap het, menig lezer zal nu niet gelijk denken ‘dit moet ik horen’, maar vertrouw me: het totaal klopt gewoon. En de kwaliteit van de nummers is zó ontzettend hoog, zo pakkend, en zo strak uitgevoerd!

Mocht je naar de teksten luisteren, dan valt je wellicht op dat de band een Boodschap heeft. Dat probeert de band ook uit te stralen. Nog een keer luisteren deed mij denken dat daar toch eerder enige ironie in zit, dan dat we te maken hebben met heuse White Metal die ons wil bekeren tot de Here. Maar boeiend, de muziek is geweldig. Dus: gaat dit luisteren, mijn kinderen!