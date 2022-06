Closing Time | Bots Boerendans

Geen boterberg, geen melkplas meer

Maar een gezonde juttepeer

En frisse lucht, tot besluit

Ieder voelt zich fijn, een keer er tussenuit

In 1990 wist Bots de boeren wel een hart onder de riem te steken: als het je allemaal even teveel wordt, ga dansen!

En Bots was ook niet te beroerd een advies mee te geven voor de malaise waarmee boeren destijds mee werden geconfronteerd: De veestapel moest… (u raadt het al?).

Welnu, zong Bots, doe de koeien weg en ga fruit telen. Een lekkere Hollandse juttepeer bijvoorbeeld.

Alleen in dat laatste couplet: Of de boer echt gelukkig is als hij door de bank wordt genomen…?

Als boer Jans zonder zorgen nog eens dansen kan

Dan is hij, door de bank genomen, een gelukkig man

Als hij uit de bodem al die lekkerheden flanst

Prijzen wij ons ook gelukkig als de boer nog danst

Ja, hoe kan een boer nou boeren zonder boerendans…

Boerendans (zie hier de tekst) staat op het album ‘Paradijs’ (uitgebracht in 1990).

Gisteren hadden we hier een ander Brabants bandje (de Veulpoepers) met het agri- relevante liedje ‘De Boerenbond’. Ook Bots komt uit het Brabantse land. De provincie met het meeste vee.

Met nu twee keer nederpop uit de oude doos, laten we zien dat de situatie waar de boeren in zijn beland bepaald niet nieuw is. Donderdag 23 juni liet Nieuwsuur in deze samenvatting (van 5 min. 52 tot 9 min. 17) ook al zien dat de boeren niet voor het eerst is gevraagd de veestapel in te krimpen.