Closing Time | Body In The Mirror

Het is voorgekomen, meer dan één keer, dat ik de wekelijkse ‘hitlijsten’ van pinguinradio en van KINK zat te bekijken, en me afvroeg: ‘deze kolom, deze rij, zijn dat nou de uitvoerende artiesten, of zijn dat nou juist de songs? Heet die band nou Body in the mirror, (goeie naam!) en is de track getiteld ‘Sungaze’, of is het juist andersom?’ Dan zie ik allerlei namen die ik niet ken, nooit van gehoord heb, maar in dit geval heet de band dus Sungaze en het nummer ‘Body in the mirror.’

Ik viel voor dit nummer vanwege de intro. Of de band een blijvertje zal zijn, geen idee. Ik hoor de jaren negentig, retro, ik hoor Manchester, Engeland (maar Sungaze komt uit Cincinatti, Ohio, USA) en ruik ik daar nou een wietwalm, of zijn de buren aan het barbecuen?