Closing Time | Bill McClintock mashups

Enige tijd geleden trakteerde ik jullie al op wat uitermate vermakelijke YouTube-ongein. Er is daar natuurlijk nog veel meer moois te vinden. Zoals ‘mashups’: twee of meer nummers samenvoegen tot één geheel. Dat kan natuurlijk heel lelijk worden, maar meneer Bill McClintock is er uitermate bedreven in. Zoals jullie horen in bovenstaande samenvoeging van Careless van jaren ’80 pophelden Wham! en het geweldige Seasons in the Abyss van Slayer.

Nog niet genoeg? Dan is hieronder nog een mooie mix te horen van Iron Maiden en Michael Jackson, en voor de mensen die dan nog meer willen, is er het eigen YouTube channel. van Bill McClintock.