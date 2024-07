Closing Time | Angelene

Angelene vertelt het verhaal van een prostituee die droomt van een beter leven, een leven ver weg met iemand die haar werkelijk liefheeft.

P.J. Harvey vertelt het met allerlei dubbelzinnigheden en literaire verwijzingen, zoals het countryliedje Abilene (“Prettiest town I’ve ever seen”) en J.D. Salingers korte verhaal ‘Pretty Mouth and Green My Eyes’, waarin een man zijn hart uitstort tegenover een collega over zijn overspelige vrouw die de hort op is — met die collega, zoals later zal blijken.

I start thinking about this goddam poem I sent her when we first started goin’ around together. ‘Rose my color is and white, Pretty mouth and green my eyes.’ Christ, it’s embarrassing – it used to remind me of her.”