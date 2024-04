De Trip Hop is een muziekgenre dat opkwam in Bristol in de late jaren tachtig met artiesten als Tricky (Adrian Thaws). Trage beats en een elektronische bewerking, gepaard met jazz, soul, funk, dub, and rap-invloeden kenmerkten deze stijl.

Trip hop-acts als Massive Attack, Portishead en Tricky werden in de jaren negentig wereldberoemd.