Closing Time | A Well Respected Man

“A Well Respected Man” uit 1965 is één van maar liefst vier nummers van The Kinks die opgenomen zijn in de 500 Songs That Shaped Rock and Roll van de The Rock and Roll Hall of Fame.

Duidelijk een boomerlijstje. Bovendien lijkt Rock & Roll op sterven na dood, nu hiphop en geautotunede meuk de hitparades domineren. Nou ja, gelukkig hebben we de klassiekers nog.