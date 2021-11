COLUMN - De civiele rechter in Amsterdam veroordeelde vorige week twee beveiligers van Forum voor Democratie voor de mishandeling van de Bossche videokunstenaar Jasper van den Elshout. Hij hield vorig jaar een eenmansdemonstratie tegen Baudet toen die in Den Bosch aan het flyeren was. Van den Elshout stond met een kartonnen doos voor ‘oud papier’ op de Parade, zodat mensen daar hun FvD-krant meteen in konden doen. Beveiligers van Baudet sleurden de demonstrant van het plein, trokken hem omver en drukten hem een kwartier tot twintig minuten tegen de grond, terwijl Van den Elshout op zijn knieën zat. Hij heeft nog enige tijd last gehad van een pijnlijke schouder en knie.

Opmerkelijk is de reactie van Baudet na het incident. Tegen de politie verklaarde hij: ‘Ik had onmiddellijk een slecht gevoel bij deze man. Ik had een bedreigd gevoel. Ik vond het echt bedreigend.’ De civiele rechter vond mede op grond van verklaringen van getuigen dat er geen sprake was van een bedreigende situatie. De rechter ging echter niet mee met de eis aan Forum voor Democratie voor een rectificatie van Baudets beschuldigingen. De beveiligers werden wel veroordeeld tot 4000 euro schadevergoeding wegens belemmering van de vrijheid van meningsuiting, vrijheidsberoving en aantasting van de lichamelijke integriteit.

Tribunalen

Baudets klacht over de bedreiging door een tegendemonstrant komt in een vreemd licht te staan na de veelbesproken bedreigingen van zijn collega Van Houwelingen tegen D66-Kamerlid Sjoerdsma. Van Houwelingen riep ter afronding van een felle woordenwisseling in de Tweede Kamer: “Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.” Volgens Tjeenk Willink, zo’n beetje het geweten van de democratische rechtsstaat, is deze affaire ‘weer een stapje in de betonrot die onze democratische rechtsorde uitholt.’ Voor een partij die naar eigen zeggen is opgericht om de democratie te beschermen toch iets om over na te denken. IJdele hoop vermoed ik. Want zoals dat vaker gaat in extreemrechtse kringen is ook bij FvD de ruimte die men voor zichzelf claimt altijd groter dan wat men de tegenpartij gunt.

Betonrot in de lokale democratie

De ‘betonrot’ openbaart zich ook op lokaal niveau blijkt uit een interview met D66-lijsttrekker Loes ten Dolle uit Winterswijk, die helemaal klaar is met alle bagger die ze over zich heen krijgt. ‘Ik was al elf keer dood geweest als alle bedreigingen waren uitgekomen.’ Ze vertelt over ‘mails dat mijn kop moet rollen, tweets dat ik tegen een boom aan moet rijden, dat ik maar verkracht moet worden of dat ik een goeie was geweest voor de SS.’ En dat alleen omdat iemand een andere mening heeft…..Het zijn bedreigingen die de lokale democratie ontregelen en ondermijnen. Het kan mensen (en dan met name vrouwen) ervan weerhouden zich in te zetten als raadslid. Of raadsleden voelen zich gedwongen hun standpunt voor zich te houden. Met als gevolg een uitholling van de lokale democratie. Wat mij betreft een urgent aandachtspunt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.