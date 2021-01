Bernie Sanders staat ergens voor, ook als hij zit

De wanten van een zittende Bernie Sanders gaan de wereld over. Modeblad Vogue schreef er een stuk over, en vele ‘handverwarmende’ verhalen doen de ronde. Over dat het een zelfgemaakt cadeautje was van een fan, en dat hij ze ooit uitleende aan iemand die het koud had, bijvoorbeeld.

Ook Nu.nl maakte er een filmpje over en noemde het ‘Hilariteit om gebreide wanten Sanders‘, met een slapstickmelodietje eronder. Wat hebben ze het mis. Want Sanders wanten gingen niet viraal omdat ze hilarisch waren, maar omdat ze ergens voor stonden. Voor integriteit en vastberadenheid, bijvoorbeeld. Stug vasthouden aan je eigen koers, jezelf blijven en wél in contact staan met je kiezers, en weten wat zij willen. Voor no-nonsense (‘I was just sitting there trying to keep warm‘). Allemaal dingen die we vaak in politici missen.

Dáárom heeft iedereen het over Sanders’ wanten, en niet over de Hungergames-speld van Lady Gaga, of bij welk duur atelier die en die jurk is gekocht. En tegelijkertijd is het feit dat Bernie Sanders dit voor elkaar kan krijgen door gewoon op een stoeltje plaats te nemen bij de inauguratie – en die inauguratie qua aandacht bijna overschaduwt – een belangrijke boodschap aan Biden: Neem ons serieus, want anders…