Amerika stemt – winkels dichtgetimmerd

“Come hell or high water”, we gaan stemmen! Het lijkt het alom heersende sentiment bij de Amerikaanse verkiezingen en er wordt dan ook een recordopkomst verwacht.

Nog voor zonsopgang stonden al kiezers in de rijen bij de stembureaus. En voor deze verkiezingsdag waren al ruim 99 miljoen stemmen uitgebracht, hetgeen ongeveer gelijk is aan een dikke 72 procent van de stemmen die in 2016 zijn uitgebracht.

Vanwege de COVID-19 maatregelen konden kiezers al eerder stemmen, per post of persoonlijk bij bijvoorbeeld ‘drive-in’-stembureaus. Republikeinen lijken vaker dan Democraten persoonlijk van ‘early voting’ mogelijkheden gebruik te hebben gemaakt. Het stemmen per post was vooral bij Democraten favoriet (data: U.S. Elections Project – Early Vote Statistics).

Roerige tijden lijken goed voor de opkomst, zo verklaren sommige analytici. Vooral het Trump-kamp gooit nog eens olie op het vuur door de uitslag bij voorbaat verdacht frauduleus te verklaren. Een Trump-fan die burgerwachten inzet, beweert stembureaus te beschermen tegen Democraten die de boel zouden oplichten.

Vandaag, zelfs morgen, is er geen uitslag te verwachten. In Amerika sluiten de meeste stembureaus om uiterlijk 3.00 uur woensdagochtend. Hoe groter de opkomst, hoe langer het tellen van de stemmen zal duren. Ook de stemmen per post zijn lang nog niet geteld (o.a. wegens vertraging bij U.S. Mail).

En zelfs als na enkele dagen iets van een uitslag zichtbaar zal zijn, bestaat de kans dat een van de partijen de uitslag afwijst en er weken durende rechtszaken volgen.

Ook dat zorg voor onrust en winkeliers nemen het zekere voor het onzekere en timmeren hun zaken dicht.

Reuters, meldt:

In New York City, the Empire State Building, the Macy’s department store, and the skyscraper that houses the Trump-favored Fox News channel were among buildings that were boarded up.

On Rodeo Drive, one of the most expensive shopping streets in California’s Beverley Hills, staff stripped the display windows at Tiffany & Co. and Van Cleef & Arpels of their jewels.