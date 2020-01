Amerika is tot diep in het nieuws verdeeld

ACHTERGROND - Kijk even naar onderstaand plaatje. Het is een afbeelding van het Amerikaanse media-landschap. U hoeft uw ogen niet samen te knijpen om te zien dat de blokjes met daarnaast in vet Democrats een bijna perfect tegenovergesteld beeld is van de blokjes daaronder (met, in vet, Republicans). Met andere woorden: Democraten hebben in meer dan 22 bronnen enigszins vertrouwen, Republikeinen hebben dat in meer dan 20 bronnen niet. De kloof tussen beide kan bijna niet groter en we hoeven niet naar media te kijken om die kloof nog deze campagne te overbruggen.



Het verslaan van de Amerikaanse verkiezingen is eenvoudig. De meeste Nederlandse journalisten spreken Engels en Amerika is prima ontsloten. Er zijn veel media die vaak over de campagne berichten.

Amerikanen zijn, zo nodig, via slimme zoekacties op sociale media aan hun taas te trekken. We kunnen, vanachter ons bureau, aan de slag met het mooiste verhaal voor de buitenlandredactie: de strijd om de machtigste baan van de wereld. Dat verslag kan niet meer zonder het besef dat tussen Democraten en Republikeinen dus een kloof gaapt.

Republikeinen geven aan in de week van het onderzoek slechts één bron voor hun politieke nieuws te hebben gebruikt: Fox. Democraten geven aan er vijf te hebben gebruikt: CNN, NBC News, ABC News, CBS News and MSNBC. Om het nog wat scherper te krijgen:

“About two-thirds of liberal Democrats (66%) trust The New York Times, for example. In comparison, just 10% of conservative Republicans trust the Times, while 50% outright distrust it. Rush Limbaugh, meanwhile, is the third-most trusted source among conservative Republicans (38%) but tied for the second-most distrusted source among liberal Democrats (55%).”

Dat is ook maar goed ook – vanuit het oogpunt van Trump, uiteraard. Want onder die Fox-kijkers zijn er maar weinig die geloven dat Trump de Oekraïne onder druk heeft gezet om de familie Biden bij de komende verkiezingen in de wielen te rijden. Door wat te grasduinen in de cijfers van Pew Research blijkt namelijk dat maar 17 procent van de ondervraagde Fox-kijkers gelooft dat Trump in 2018 al bezig was met zijn herverkiezing, 59 procent gelooft hem als hij zegt dat niet Biden, maar corruptie het belangrijkste argument was het land onder druk te zetten (zie onderstaande tabel).



Lezers van de NYT geloven daar helemaal niets van: 91 procent van hen denkt dat Trump een vuil spelletje speelt. En dan zijn we weer bij de eerste tabel: dat gespiegelde beeld waaruit blijkt dat Republikeinen in alles het tegenovergestelde zijn van de Democraten – ten aanzien van hun vertrouwen in media.

Het zal bij het aanwijzen van de nieuwe president een holle, retorische frase zijn om na een periode van politieke verdeeldheid, nu eenmaal inherent aan een campagne, de president voor alle Amerikanen te zijn. Het volk is tot op het bot verdeeld en de journalistiek is geen oplossing, maar een deel van het gigantische probleem. Als de helft van de bevolking de verhalen van de andere helft negeert, dan ontstaan er langzaam aan twee landen met hun eigen verhalen.



Dit artikel verscheen eerder op social//journalism.