Alternatief & kerstmuziek

VIDEO - Iedereen beleeft kerst op z’n eigen manier. In mijn jonge(re) jaren was 2e Kerstdag steevast gereserveerd voor de stamkroeg, ééntje met veel gitaarmuziek. Nog altijd ben ik groot voorstander van de alternatieve kerstmuziek in plaats van wat je op de reguliere radiozenders hoort. Of het nu de ouderwetse hakke-tak herrie van De Boegies is met “Elke punk viert ook het kerstfeest“, het anti-kapitalistische “I Don’t Believe in Santa Claus” van The Vandals, of de heerlijke chaos-familie-clip van Dropkick Murphy’s “The Season’s Upon Us” (zie hieronder), het is allemaal lekkerder dan Wham of Chris Rea. Soms zijn het snelle covers, dan weer verbasterde nummers of origineel werk, één ding is duidelijk: doedelzakken, violen en gitaren, het gaat allemaal prima samen met kerst.

De babbelbox stelt de vraag: wat is jouw favoriete alternatieve kerstmuziek? Plaats het hieronder!