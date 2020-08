Acuut: IC gaat voort…

Vijf jaar later blikt het Duitse Goslar tevreden terug op de migratiecrisis

Goslar koos vijf jaar geleden bij de massale komst van asielzoekers meteen al een andere aanpak dan veel andere steden. Dittman: „Van het begin af aan hebben we de mensen decentraal ondergebracht: niet in gymzalen of andere grote opvangcentra met alle nationaliteiten door elkaar, maar in eigen woningen, zodat ze meteen Duitse buren hadden. Het hielp dat we hier leegstand hadden” (onder meer door de neergang van de mijnbouw, red.). „We informeerden de nieuwkomers meteen over van alles. Over afvalscheiding bijvoorbeeld. Over Kehrwoche – dat in een huis met meerdere appartementen iedereen een week aan de beurt komt om het trappenhuis schoon te houden. En ze moesten natuurlijk de taal leren, terwijl sommigen van hen analfabeet waren. In Goslar kijkt zelfs de lokale AfD tevreden terug op de vluchtelingenzomer. „Goslar heeft het relatief goed gedaan”, erkent de fractievoorzitter van de anti-immigratiepartij in de gemeenteraad, Dirk Straten. „Wij vinden het niet goed dat afgewezen asielzoekers nauwelijks worden teruggestuurd. Maar in grote lijnen is het hier allemaal vreedzaam verlopen. Aanvankelijk bestond de vrees dat het stadsbeeld sterk zou veranderen. Dat is niet gebeurd.” [NRC 22 augustuis 2020] 'Wir schaffen das': Merkel is er vaak om bekritiseerd. Maar hier kon het dus kennelijk wel.