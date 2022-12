Weer een rijke Rus ‘uit het raam gevallen’

Opnieuw een vreemd sterfgeval.

De Russische ondernemer en parlementslid Pavel Antov – bekend als de rijkste ambtenaar van Rusland – werd op kerstavond dood aangetroffen tijdens een vakantie in India. De autoriteiten zeiden dat hij uit het raam van zijn hotel viel. Antov, die zijn fortuin verdiende via een vleesverwerkingsfabriek, had net zijn 65ste verjaardag gevierd in het hotel.

In juni schreven Russische media een WhatsApp-bericht toe aan Antov waarin hij een raketaanval op Oekraïne ’terrorisme’ noemde. Hij verwijderde vervolgens het bericht, beweerde dat hij een patriot was en zei dat de WhatsApp door iemand anders was geschreven.

De dood van Antov is het zoveelste geval in een lange lijst van Russen die de afgelopen jaren uit gebouwen zijn gevallen, waaronder Lukoil-voorzitter Ravil Maganov, die zich verzette tegen de invasie van Oekraïne, Poetin-criticus Dan Rapoport, een politieagent die getuigde over corruptie en doktoren die kritiek hadden op het Russische COVID-beleid.

Bron: Brussels Playbook for Politico