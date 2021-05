Vijf jaar na rellen zeggen zelfs de grootste tegenstanders nu: dat azc viel eigenlijk best mee

De zoveelste bevestiging dat de komst van een asielzoekerscentrum helemaal niet zo erg is:

De straatstenen vlogen door de lucht toen de gemeente Rotterdam aankondigde in de Beverwaard een asielzoekerscentrum te openen. Nu, vijf jaar later, sluit het azc de deuren. Hoe kijkt de Beverwaard terug op deze periode? Van woede is nauwelijks meer sprake. Klinkt gek, maar dat azc viel eigenlijk best mee, zo zeggen de meeste wijkbewoners.