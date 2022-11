Stembus #Snob2000 geopend

Van 19 tot 29 november kan er gestemd worden voor de jaarlijkse Snob 2000. “De Snob 2000 is zeg maar het alternatieve broertje van de Top 2000. Het weeshuis zonder hits. In deze lijst mogen liedjes meedoen die niet voorkomen in de keuzelijst van NPO Radio 2. Of daar al heel lang zitten weg te kwijnen zonder ooit de Top 2000 te halen.” Je kunt stemmen op maximaal 20 nummers uit een lijst van bijna 8000 nummers en je mag 5 vrije keuzes invullen. De lijst wordt uitgezonden vanaf 18 december op Pinguin Radio.

