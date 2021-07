De Zweedse minderheidsregering van sociaaldemocraten en groenen die vorige week moest aftreden is weer hersteld. Met een krappe meerderheid van drie stemmen won Stefan Löfven gisteren het vertrouwensvotum nadat de leider van centrum-rechtse Moderaterna Ulf Kristersson er niet in geslaagd was een centrum-rechtse regering te vormen. Hoe het nu verder gaat met de liberalisering van de huren, het plan waarover de vorige regering struikelde, is onduidelijk.