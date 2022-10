Socialisten blijven de grootste partij in Niedersachsen

Uitslagen van de verkiezingen bij de buren van Noord Nederland.

SPD verliest maar blijft de grootste. CDU verliest meer. Groenen en AfD winnen. De FDP haalde de kiesdrempel niet.

Gelijktijdig opinieonderzoek onder de kiezers laat zien dat de nieuwe CDU-leider Friedrich Merz veel minder populair is dan Angela Merkel. Bij de politici van de regeringspartijen scoort Annalena Baerbock van de Groenen het hoogst. Olaf Scholz is volgens 67% onvoldoende besluitvaardig, maar hij is anderzijds volgens 80% wel gegroeid in zijn functie als Bondskanselier. Van de AfD kiezers vindt 77% dat de sancties tegen Rusland moeten worden verminderd of gestopt.