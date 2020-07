SG-café zaterdag 11-07-2020 Dit is het Sargasso-café van zaterdag 11-07-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Gaslobby stuurt Green Deal van Timmermans “De focus van de EU moet zich richten op groene waterstof geproduceerd uit duurzame energiebronnen. Daar zal ik bij de uitwerking van deze strategie nauw op toe zien. We hoeven niet de Shell’s van deze wereld financieel te helpen hun gas schoon te maken." [persbericht GroenLinks Europa] Energiebedrijven zoals Shell en Vattenfall drukken een te groot stempel de Green Deal van de EU, volgens lobbywaakhond Corporate Europe Observatory (CEO). 'Volgens die waakhond heeft de lobby van aardgasbedrijven een grote invloed op de vormgeving van die Green Deal in het algemeen en de nieuwe waterstofstrategie in het bijzonder.' 'Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager: voor de opwekking is altijd een andere vorm van energie nodig.' 'Daarmee blijft fossiele energie volgens CEO een onderdeel van de Green Deal, terwijl het de bedoeling was om van broeikasgassen af te komen. De gaslobby is er in geslaagd om de traditionele energiereuzen voor een al te driest klimaatbeleid te behoeden, stelt CEO.' Over de lobby is Timmermans volgens CEO weinig transparant. De Commissie presenteert vandaag een 'waterstofstrategie'. * Het European Environmental Bureau , een NGO, heeft berekend dat de EU in 2040 klimaatneutraal kan zijn door gebruik van alternatieve energiebronnen en beperking van het energiegebruik. Dat is tien jaar eerder dan in Timmermans Green Deal is voorzien. Als de politieke wil er is, zeggen de ontwerpers van dat plan (en als ze de fossiele energiebedrijven buiten de deur weten te houden, zou je er aan toe moeten voegen). * update: commentaar van GL Europarlementslid Bas Eickhout op de waterstofstrategie van Timmermans:[persbericht GroenLinks Europa]

