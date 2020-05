SG-café woensdag 27-05-2020 Dit is het Sargasso-café van woensdag 27-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Sekswerkers mogen als enige contactberoep nog niet aan de slag: 'Deze coalitie is erop uit ons te naaien' Tot 11 mei was sekswerk verboden omdat de overheid het als contactberoep aanmerkte, inmiddels mogen contactberoepen weer aan de slag. Behálve sekswerkers. De reden? Die gaf de regering niet.

Autodealer ziet het coronavirus als een 'tijdelijke hik' De grootste autodealer van Nederland, het Brabantse Van Mossel Automotive, ziet de toekomst niet pessimistisch in . (FD €) '....in de eerste vier maanden van het jaar liggen de resultaten op hetzelfde niveau als in 2019. We hebben voor de komende maanden wel een tegemoetkoming in de loonkosten aangevraagd maar ik verwacht niet dat we er gebruik van zullen maken.’ ‘Landen met een algehele lockdown doen het heel erg slecht. In Nederland, Denemarken en Zweden, met soepeler regelgeving en een ‘intelligente lockdown’ valt de schade relatief mee. In Nederland zijn dealerbedrijven, met dank aan het kabinet, nauwelijks dicht geweest. ‘Dit is geen structurele crisis zoals de financiële crisis van 2008-2009. Het kan ook zomaar zijn dat mensen de komende jaren het openbaar vervoer vaker zullen mijden, voor onze sector zou dat positief zijn.'