Rechtse Kamermeerderheid wil rechter buitenspel zetten voor wapenlevering aan Israël

Tweede Kamer wil wapenexportregels ontduiken.

Vorige week ‘heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen te onderzoeken of de Europese regels voor wapenexport omzeild kunnen worden. Zo zouden toch F-35-onderdelen naar Israël gestuurd kunnen worden, ondanks dat dat land de F-35 gebruikt om oorlogsmisdaden te plegen. De Kamer wil dat laten onderzoeken als de Hoge Raad binnenkort wellicht besluit dat het kabinet zich aan de Europese vergunningenregels moet houden.’

De motie was ingediend door Don Ceder van de ChristenUnie en Roelien Kamminga van de VVD. ‘Vóór de motie stemde een meerderheid van ChristenUnie, VVD, BBB, PVV, FvD, JA21 en NSC. Ook ‘rechtsstatelijke’ partij NSC wil dus onderzoeken hoe de rechter buitenspel gezet kan worden. Opmerkelijk: de SGP stemde tegen.’

‘Ceder voerde aan dat er in geval van ‘geopolitieke ontwikkelingen’ ruimte moet zijn voor het kabinet om een ‘eigen afweging’ te maken. De rechter zou dan slechts een ‘marginale toetsing’ kunnen doen, dus alleen mogen kijken of de juiste procedure is gevolgd. Daarmee zou de rechter in feite buitenspel gezet worden. En daarmee ook het internationaal recht waaraan Nederland zich te houden heeft. Met andere woorden: politieke overwegingen boven mensenrechten,’ aldus The Rights Forum