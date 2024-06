Overzicht banden tussen Nederlandse universiteiten en Israël

Alle samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en Israëlische instellingen in kaart gebracht

De website is een initiatief van European Legal Support Centre, Stop Wapenhandel, Solid Sustainability Research.

Uit hun persbericht:

Met deze website willen de initiatiefnemers – Stop Wapenhandel, European Legal Support Centre (ELSC) en Solid Sustainability Research – studenten en stafleden die op de universiteiten in actie komen voor het beëindigen van deze banden en alle andere geïnteresseerden van een betrouwbare en zo compleet mogelijke informatiebron voorzien. Het gaat in totaal om ruim 200 relaties met onder meer Israëlische bedrijven, universiteiten en overheidsinstellingen, waarvan een aanzienlijk deel werkt met of voor de Israëlische krijgsmacht.

De database, die is samengesteld in samenwerking met studenten en staf van diverse Nederlandse universiteiten, baseert zich op openbaar beschikbare informatie over onder andere samenwerkingen in door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten, uitwisselingsprogramma’s en andere gezamenlijke initiatieven.