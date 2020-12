De laatste dagen is er ophef ontstaan over een vrouw die een deel van haar uitkering over drie jaar moest terugbetalen omdat ze een keer in de week boodschappen kreeg van haar moeder. Dat leverde haar over drie jaar 7000 euro op, en omdat ze daarmee de inlichtingenplicht schond moet ze het bedrag plus mogelijk 50% boete terugbetalen.

De vrouw ging naar de rechter, die de gemeente echter in het gelijk stelde. Niet omdat het rechtvaardig was, maar omdat de regels nou eenmaal zo zijn. En dat brengt ons bij het punt: dit is geen exces. Dit is hoe de politiek de bijstand al jarenlang vorm geeft. Dit is ongekend onrecht by design. Er zijn zelfs systemen ontwikkeld die dit soort ‘fraude’ automatisch opsporen.

De gemeente gaat – natuurlijk, want er is ophef – naar dit individuele geval kijken. Dat de gemeente sowieso de uitkering niet had hoeven in te trekken en pas besloot naar het geval te kijken nadat er publieke ophef over ontstond zegt echter al genoeg. Dit probleem blijft bestaan zolang we iedere uitkeringsontvanger als een fraudeur zien totdat het tegendeel is bewezen en zolang het gemiddelde bedrag van de opgespoorde ‘fraude’ 17 euro is.

Daar veranderen de obligate Kamervragen van de mensen die zelf schuldig zijn aan het probleem niets aan.

