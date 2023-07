Multinationals financieren Russische oorlog

Oekraïense economen deden onderzoek naar multinationals die actief zijn gebleven in Rusland na de inval in Oekraïne: The Business of Staying

Het rapport, geschreven door de groep B4Ukraine en de Kyiv School of Economics (KSE), laat zien dat internationale bedrijven in 2022 alleen al via hun Russische bedrijven zo’n 214 miljard dollar aan inkomsten verdienden en 3,5 miljard dollar aan winstbelasting betaalden. ‘Dat is “slechts het topje van de ijsberg en waarschijnlijk een substantiële onderschatting”, zegt het rapport, omdat belastingen betaald op de salarissen van werknemers of btw niet zijn opgenomen in de cijfers,’ volgens Politico’s Brussels Playbook.



Het grootste deel van de omzet werd gemaakt door in de VS gevestigde bedrijven die nog steeds actief zijn in Rusland, aldus het rapport. Tabaksbedrijf Philip Morris verdiende vorig jaar verreweg de meeste inkomsten, kwam uit op zo’n $ 7,9 miljard en betaalde $ 206 miljoen aan winstbelasting aan de Russische regering. Eten en drinken gigant Pepsi verdiende naar verluidt $ 4,6 miljard. Bedrijven met een hoofdkantoor in de EU verdienden in 2022 ongeveer 75,2 miljard dollar aan activiteiten in Rusland en betaalden volgens het rapport bijna 600 miljoen dollar aan belastingen in de schatkist van het Kremlin. Duitsland staat na de VS op de twee plaats. De Franse yoghurtgigant Danone verdiende naar verluidt 3 miljard dollar aan activiteiten in Rusland.

Gegevens over inkomsten en belastingen zijn afkomstig uit het Russische bedrijfsregister, gebaseerd op de jaarverslagen van Russische bedrijven.

Op het lijstje met de grootste belastingbetalers aan Rusland staat Nederland op de 8e plaats met 110 miljoen dollar op basis van meer dan 9 miljard winst.

De conclusie van de Oekraïense economen is dat de zaken van multinationals die in Rusland zijn gebleven buitengewoon lucratief zijn geweest. Deze bedrijven dragen door de miljarden dollars winstbelasting bij aan de financiering van Poetins gruwelijke en niet-uitgelokte oorlog tegen Oekraïne.