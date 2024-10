Moldavië wankelt

Het referendum in Moldavië over het EU-lidmaatschap lijkt uit te monden in een uiterst krappe overwinning voor het Ja-kamp

Volgens de laatste berichten zou net iets meer dan de helft van de Moldaviërs voor toetreding tot de EU hebben gestemd: 50.03% tegen 49,97%.

Voor de presidentsverkiezingen vergaarde de pro-Europese huidige president Maia Sandu een teleurstellende 41.78% van de stemmen, zodat een tweede ronde nodig is met haar pro-Russische uitdager Alexandr Stoianoglo, die 26.41% van de stemmen kreeg.

Op grond van de opiniepeilingen werd eerder een overwinning verwacht voor Sandu. Maar ‘opiniepeilingen in de Republiek Moldavië zijn notoir onbetrouwbaar’ verklaarde Vlad Lupan, voormalig VN-ambassadeur voor Moldavië. Daarnaast lijkt de poging van de pro-Russische oligarch Ilan Shor om stemmen te kopen succesvol te zijn geweest. Moldavië is een arm land, zegt Lupan. De verleiding om wat bij te verdienen was kennelijk te groot. President Sandu zei over de tegenvallende resultaten dat “criminele groeperingen, die samenwerken met buitenlandse machten” “tientallen miljoenen euro’s, leugens en propaganda” hadden ingezet in een poging Moldavië “gevangen te houden in onzekerheid en instabiliteit.”