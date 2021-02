Korte Cursus Manipulatie van BoF

Bits of Freedom lanceert vandaag de ‘Korte Cursus Manipulatie’, een online tool om internetgebruikers inzicht te bieden in de manieren waarop platforms als Google, Facebook en YouTube ons manipuleren. De cursus is onderdeel van een campagne, naar aanleiding van het onderzoeksrapport van Bits of Freedom en dr. Holly Robbins over hoe socialemediaplatforms als Google, Facebook en YouTube mensen online massaal manipuleren, van censuur tot profilering en slimme designtrucjes om onze aandacht vast te houden.

Bits of Freedom wil met deze campagne overheden in Den Haag en Brussel aanmanen om goede regelgeving op te stellen en het monopolie van de platforms te doorbreken.

Lees het volledige persbericht of klik door naar de Korte Cursus Manipulatie en het rapport (pdf).