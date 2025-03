Iron Wall – Etnische zuivering op de West-Bank

De Westelijke Jordaanoever wordt in moordend tempo het nieuwe Gaza, zag ik ter plekke.

Een ooggetuigeverslag van Correspondent-auteur Rinke Verkerk.

‘Hoewel Iron Wall op papier een gerichte operatie tegen Palestijnse militanten is, op Palestijns grondgebied, zie ik dat het in de praktijk neerkomt op systematisch, massaal geweld tegen Palestijnse burgers. De gevolgen zijn desastreus: meer dan 40.000 Palestijnen zijn ontheemd. Honderden huizen zijn verwoest. Vier vluchtelingenkampen zijn veranderd in verlaten spooksteden. Israël is al begonnen met het leegvegen van een vijfde kamp. Op de Westoever zijn dit jaar inmiddels 95 Palestijnen gedood, onder wie 17 kinderen. Sommige Palestijnse straten hebben Hebreeuwse straatnamen gekregen. Op witte, gelamineerde A4’tjes, die op opvallend ongeschonden paaltjes zijn gespijkerd.

Operatie Iron Wall begon op 21 januari 2025 – slechts 48 uur nadat de inmiddels geklapte wapenstilstand in Gaza inging. De Palestijnse Autoriteit, die het gezag voert over de gebieden die Israël nu binnenvalt, had nota bene in de weken ervoor zélf de aanval geopend op gewapende Palestijnse verzetsstrijders. Op 9 januari concludeerde de PA dat het gewapende verzet zo goed als onschadelijk was gemaakt. Palestijnse journalisten en bewoners uit Tulkarm en Jenin bevestigen dat. ‘Waarom moest Israël dan nog zo gewelddadig ingrijpen?’ vraagt gouverneur Kmeil. ‘Israël wil ons verdrijven, en de Westelijke Jordaanoever innemen’, zeggen Palestijnse journalisten en bewoners uit Jenin, Hebron, Ramallah en Tulkarm tegen me. Ze zijn bang dat Israël hen uiteindelijk wil samendrijven in een paar toch al overbevolkte steden, waar Israël hen volledig kan controleren. De Israëlische regering vult in hoog tempo zelf de gaten die ze slaat. Telkens als het Israëlische leger Palestijnen uit hun woningen heeft verjaagd, bezetten kolonisten en militairen de huizen. Ze hernoemen straten, roven enorme lappen landbouwgrond. Israël beroofde Palestijnse boeren van ruim 90 vierkante kilometer landbouwgrond in het noorden van Jenin. Dat is meer dan tien keer zoveel als Israël in heel 2024 annexeerde. Terwijl Israël Palestijnse woningen sloopt, keurde de regering in één jaar bouwplannen voor meer dan 20.000 kolonistenwoningen goed. Alleen al in het jaar vóór Iron Wall kwamen er 49 nieuwe Israëlische buitenposten.’

