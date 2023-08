Forse uitspraken van Amiram Levin, voormalig generaal in het Israëlische leger, commandant van een elite-eenheid en vice-directeur van spionagedienst Mossad.

Het Israëlische leger is door en door verrot en betrokken bij oorlogsmisdaden en handhaving van een systeem van apartheid en onderdrukking dat gelijkenis vertoont met de politiek van nazi-Duitsland.

Levin stond te boek als uitgesproken havik. Nu ziet hij in dat het systeem dat hij steunde zowel de staat als het leger van binnenuit heeft gecorrumpeerd. Premier Netanyahu wordt ‘geëxploiteerd’ door een ‘messianistische groep criminelen’ die geen benul heeft wat democratie is, aldus Levin.

Zijn kritiek sluit aan bij de onrust in het leger over de juridische hervormingen die Netanyahu ondanks al maandenlange durende grootschalige protesten wil doorvoeren. Een groeiend aantal reservisten weigert dienst, schrijft Haaretz, aanleiding voor de commandant van de luchtmacht om te waarschuwen voor verminderde paraatheid.

Hoe kan Israël van zichzelf gered worden? vraagt Jan van der Putten in de NRC. Verzoening lijkt in het diep gespleten Israël niet meer mogelijk. Maar wat dan, een staatsgreep? Een burgeroorlog? Buitenlandse pressie? Of blaast de regeringscoalitie zichzelf op?

Het buitenland zwijgt – en blijft handel drijven.