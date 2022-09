Facebook oordeelt: Bijstandsbond = Onacceptabele bedrijfspraktijken

Uit het persbericht (25-9-2022) van de Bijstandsbond Amsterdam:

Censuur Facebook. Advertentie Bijstandsbond op Facebook afgewezen wegens ‘onacceptabele bedrijfspraktijken’.

De Bijstandsbond heeft een werkgroep inflatie opgericht die wekelijks bij elkaar komt en die de inflatie en de hoge energieprijzen onderzoekt en waar informatie wordt uitgewisseld over waar wat het goedkoopste is.

Als voorlopig resultaat van de werkgroep is een energiespreekuur opgericht, waar mensen hun energierekening kunnen laten doorrekenen of alles wel klopt. Verder zijn wij een petitie gestart en hebben wij de overlevingsgids voor de minima op internet. Met tips en trucs om te overleven in deze moeilijke tijden. www.overlevingsgids.net.

Om de petitie te promoten hebben wij de volgende tekst verspreid op twitter en facebook: ‘Het gaat in de kapitalistische economie helemaal fout. Het systeem stuit op sociale en ecologische grenzen en heeft zijn langste tijd gehad. Het wordt tijd voor iets anders. NU een echt noodplan tegen armoede en ongelijkheid!. Teken de petitie!.

Ook hebben wij een kleine advertentie aangemaakt op Facebook met bovenstaande tekst. Dat moest beoordeeld worden, zei Facebook.

Vervolgens kregen wij het volgende antwoord:

Je advertentie is afgewezen omdat deze niet voldoet aan ons beleid inzake Onacceptabele bedrijfspraktijken. Dit betekent dat je advertentie niet wordt uitgevoerd en niet wordt weergegeven aan je doelgroep.

We weten dat dit invloed kan hebben op je huidige zakelijke doelstellingen. Als je van mening bent dat de advertentie ten onrechte is afgewezen, kun je een nieuwe beoordeling aanvragen.

Het kan niet anders dan dat Facebook de advertentie te opruiend vond.

Wij vinden dit onacceptabele censuur. Wij zijn een democratische organisatie, die geen vlieg kwaad doet. Honderden mensen worden jaarlijks geholpen op ons inloopspreekuur. Wij geven gewoon onze politieke mening, zonder aanzetten tot haat, vernielingen, en andere oproepen tot geweld en toch worden wij geweigerd.