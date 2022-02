Demonstranten in Minsk tegen de oorlog

Ook in Belarus gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de oorlog in Oekraïne.

Zij willen niet medeverantwoordelijk zijn voor de invasie van Rusland in hun buurland. ‘Our people don’t want to be aggressors‘.

“Vandaag lanceren de Wit-Russen een campagne van vreedzame ongehoorzaamheid en verzet. We zullen protesteren tegen de oorlog en het gebruik van ons leger om Oekraïners aan te vallen”, zei Svetlana Tikhanovskaya die vanuit Litouwen de oppositie leidt.

Alsof er niets aan de hand is hield het regime van Loekashenko gisteren een referendum over een nieuwe grondwet. Het referendum is bedoeld om de macht van Loekasjenko te versterken. Het zou ook een einde maken aan de status van Wit-Rusland als een kernwapenvrije zone – wat de weg vrijmaakt voor een mogelijke inzet van Russische kernwapens in het land.

