De tien warmste jaren ooit gemeten

Earth’s 10 Hottest Years on Record Are the Last 10

Met de toevoeging van 2024, opnieuw een recordwarm jaar, zijn de afgelopen 10 jaar de 10 warmste in bijna 200 jaar van het bijhouden van gegevens, meldt de Wereld Meteorologische Organisatie. “Dat is nog nooit eerder gebeurd”, zei Chris Hewitt, de directeur van de afdeling klimaatdiensten van de WMO. Het is de eerste keer sinds het bijhouden van gegevens begon dat alle 10 warmste jaren binnen het meest recente decennium vielen. 2024 was het warmste jaar ooit gemeten, en overtrof zelfs de grote voorsprong van 2023 op andere recente jaren. Het aardoppervlak was ongeveer 1,55 graden Celsius warmer dan het gemiddelde tijdens een referentieperiode die het pre-industriële tijdperk benadert, van 1850-1900.

“Hoewel één enkel jaar met meer dan 1,5 graden Celsius opwarming niet aangeeft dat de langetermijntemperatuurdoelstellingen van het Akkoord van Parijs buiten bereik zijn, is het een wake-upcall dat we de risico’s voor ons leven, onze economie en de planeet vergroten”, zei Celeste Saulo, de secretaris-generaal van de WMO, in een verklaring.

[New York Times]