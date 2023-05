Dag van de persvrijheid

Het jaarlijkse overzicht van Reporters Sans Frontières over de wereldwijde persvrijheid staat weer klaar.

Van Noorwegen op plaats 1 tot Noord-Korea op 180. Nederland is in vergelijking met de vorige editie, na de moord op Peter R. de Vries, gestegen van plaats 28 naar 6. In een nadere toelichting op deze beoordeling staat dat de veiligheid van journalisten nog wel een punt van zorg is.