Big Brother Award voor privacyschending naar minister van BZK

Wederom is de overheid in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Big Brother Awards voor privacyschending.

“De Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot is uitgeroepen tot de winnaar van de Big Brother Awards Expertprijs wegens het faciliteren van de grenzeloze datahonger van de geheime diensten en het afbreken van het toezicht op diezelfde diensten.

Eurocommissaris Ylva Johansson mocht de publieksprijs in ontvangst nemen vanwege haar beoogde voorstel om techbedrijven mee te laten kijken op alle telefoons in de EU in de strijd tegen kindermisbruik. De burgerrechtenorganisatie noemt het “misschien wel de grootste bedreiging voor vertrouwelijke communicatie op het internet op dit moment.”

In 2021 ging de prijs naar demissionair minister Hugo de Jonge vanwege de manier waarop het coronatoegangsbewijs is ingevoerd. Ook de demissionaire staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagenschandaal) en minister Grapperhaus (NCTV) waren toen genomineerd. In 2019 mocht minister Sander Dekker van Rechtsbescherming de prijs mee naar huis nemen vanwege het risico op privacyschendingen in plannen om het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) de bevoegdheid te geven datasets aan elkaar te koppelen om ‘betaalprofielen’ van personen op te bouwen.

