Ombudsman Reinier van Zuthen in een interview in het FD:

U zegt dat de overheid voor 80% van de burgers goed werk doet en voor 20% niet altijd, en soms dramatisch slecht. Moet je de hele overheid inrichten op die 20%?

‘Ja, want als het stelsel eenvoudiger wordt, heeft ook die 80% er profijt van. Dat scheelt ook in de controle. Met 20% heb je het wel gewoon over drie miljoen Nederlanders, jong en oud. Het zijn ook vaak de mensen die niet digitaal vaardig zijn, niet goed kunnen lezen en schrijven, die de laagste inkomens hebben en die de overheid juist heel hard nodig hebben.’

Wat is uw kwaliteitsoordeel over de overheid?

‘Mensen worden in Nederland met klachten en problemen echt héél goed geholpen. Maar als het misgaat gaat het ook écht mis, tragisch mis. Het drama van de toeslagenaffaire is dat de mensen bij de dienst Toeslagen het ook vreselijk vinden. Dus het is geen kwade wil. Maar dan zeg ik mijn vader na: dat moest er nog bijkomen ook.’