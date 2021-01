4 maanden cel voor bedreiger Sylvana Simons

Een* bedreiger van Sylvana Simons heeft 4 maanden cel gekregen wegens het uiten van bedreigingen aan haar adres. Daarnaast krijgt de man een levenslang contactverbod opgelegd. Soms zeggen ze wel eens: ‘dit hoor je dus niet in de mainstream media’. De term wordt vaak gebruikt op rechts om aan te geven dat de ‘linkse media’ dingen doodzwijgen. Meestal is dat onzin, maar dit is toch wel opmerkelijk. Want hoe vaak gebeurt het dat een zeer zichtbare partijleider van een landelijke partij zo duidelijk met de dood wordt bedreigd?

In dit geval is alles wat ik hierover kan vinden één bericht op de site van het Noord-Hollands dagblad.

De rechter deed gister uitspraak.

De verdachte is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Met als bijzondere voorwaarde dat hij op geen enkele wijze contact met mij mag opnemen zowel direct als indirect. https://t.co/qtAxINwU7C — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) December 30, 2020

* Ja, er zijn er meer.

